La Plataforma No Somos Delito está formada por más de 100 colectivos y organizaciones sociales. Hay muchos juristas, pero también profesores, periodistas, psicólogos, …“En realidad somos un grupo de gente muy preocupada por los derechos fundamentales y activistas por los derechos humanos”, dice Mónica, que es farmacéutica. Mónica comenzó su relación con NSD a raíz de la Asamblea Popular del 15M de Malasaña, en Madrid.Nuestro balance es un poco pesimista en algunos sentidos porque creemos que una de las victorias que han tenido las “leyes mordazas” es la implantación del miedo y eso ha provocado bastante autocensura.Y hablamos de leyes porque no nos referimos sólo a la de Seguridad Ciudadana sino también a la reforma del Código Penal.En este sentido pensamos que nos han marcado un gol porque los medios de información generalistas han estado dando noticias a medias o medias verdades. Por ejemplo, la información del arresto de los titiriteros salió en todos los medios pero luego ninguno se hizo eco de su absolución y la ciudadanía en general se queda con la idea de que siguen arrestados. Hay que recordar que los medios de comunicación generalistas son de las empresas del Ibex a las que les interesa seguir en esta línea de represión y de miedo en que la gente consuma, vaya a trabajar y se quede parada en su casa.Tampoco se explica correctamente el tema de fotografiar a policías con lo que todo el mundo piensa que no se puede. Y no es así. Se les puede grabar y hacer fotos, lo que es sancionable es la utilización de esas imágenes si pone en peligro la vida de ese policía o la operación policial.Se aprueba en el contexto de la gente empoderada después del 15-M, con gente crítica intentando entrar en política o al menos mostrando en la calle su descontento con la crisis, exigiendo no salvar a bancos y sí a personas, con el movimiento de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca muy fuerte y con muchos colectivos exigiendo sus derechos. Las Leyes Mordaza surgen de sus miedos a la ciudadanía organizada, de su miedo a perder el poder... y por eso nos hacen un artículo a cada uno de nuestros colectivos: desde sancionar pancartas, que va para Greenpeace, a la sanción por la ocupación temporal de espacios, como puede ser una sucursal bancaria, que son actividades que hacen los colectivos que luchan por la vivienda, o los que luchan por la sanidad en hospitales y centros de salud. También van contra las asambleas del 15M en el intento de regular al máximo las concentraciones y asambleas en la calle.Estas leyes surgen porque los colectivos sociales nos empezamos a organizar bastante bien a raíz del 15M e íbamos ganando. Por ejemplo, la comisión Legal Sol conseguía ganar todos o casi todos los casos porque iban con unas garantías judiciales.La ley Corcuera no era muy garantista ni muy respetuosa con los derechos fundamentales pero el PP aprieta las tuercas para reprimirnos aún más al convertir lo que eran faltas en el código penal en sanciones administrativas. Así logra que perdamos garantías judiciales ya que ahora ya no es un juez el que dicta sentencia tras escuchar los testimonios y conocer el caso, sino que la Administración se convierte en juez y parte.Y a esto añadimos que por vía administrativa la policía disfruta de veracidad y son un testimonio más por vía judicial.Y además ahora todo es sancionable, construyen una ley muy ambigua donde cabe todo y todo es muy interpretable por la Administración. Y a nosotros como ciudadanía nos dejan en la indefensión más absoluta. Se genera mucho miedo y sobre todo mucha confusión. La ley está pensada para que nos autocensuremos y para vaciar las calles que en aquellos momentos estaban bastante calentitas.Ninguna de las dos se convierte en una legislación garantista con los derechos fundamentales y las libertades individuales. La del PSOE es maquillar su anterior ley Corcuera y no podemos permitir que vuelva porque ya reprimía, y mucho. Y la del PNV es quitar los aspectos y puntos más llamativos y que más tensión y quejas han generado pero no deja de ser un maquillaje a la actual. No es lo que queremos. Nosotros no tenemos ninguna propuesta de ley elaborada pero sí tenemos una reflexión profunda de lo que es la seguridad ciudadana. La seguridad no es un derecho, es una sensación y la seguridad ciudadana depende mucho de a quién le preguntes. Para mí ir por una calle en la que los balcones estén llenos de pancartas contra los recortes no me provoca inseguridad aunque sé que para otras personas sí.Utilizan la Ley de Seguridad Ciudadana para regular el orden público cuando no debería ser necesario porque ya hay ordenanzas municipales, un código civil y un código penal que regulan todo este tipo de actividades. Nos planteamos si es necesario una ley de seguridad ciudadana tal y como la proponen, enfrentándonos unos a otros y coartando nuestras libertades y derechos. A lo mejor una ley de seguridad ciudadana debería fundamentarse en cómo fomentar el ejercicio de los derechos fundamentales, cómo hacer que las actuaciones policiales y las restricciones fueran siempre a favor del ejercicio de los derechos y no reprimiéndolos y coartándolos, como cuando te exigen una comunicación para una manifestación o una acción.Por ejemplo el PNV plantea que no sea necesario la comunicación de una manifestación por carácter de urgencia por cuestiones de la actualidad, pero claro ponen el caso de un atentado terrorista, no un caso de corrupción como pasó cuando detuvieron a Rodrigo Rato que se realizó una manifestación espontánea y hubo bastantes personas sancionadas.Creemos que como país tenemos un recorrido democrático suficientemente implantado como para tener una reflexión muchísimo más profunda y global teniendo en cuenta las recomendaciones de la ciudadanía que llevamos tanto tiempo trabajando en este tema. Y no sólo nuestras recomendaciones, cuando la ONU habló de las leyes mordazas ya hizo unas recomendaciones de cómo hacer una legislación mucho más garantista judicialmente y con los derechos. Amnistía también ha presentado propuestas e ideas de cómo mejorarlo y que tampoco se están teniendo en cuenta.Ahora no podemos perder la oportunidad de que haya un cambio mucho más profundo en esa legislación, porque estamos hablando de los derechos y libertades de la ciudadanía.Hay otra Ley Mordaza de la que no hemos hablado que es el Pacto Antiterrorista que firman PP y PSOE y que nosotros llamamos el “pacto anti-activistas” porque tiene un articulado muy ambiguo y que es muy susceptible de ser utilizado contra gente crítica que no piensa como ellos, como se está viendo, y como ha pasado con Cassandra y con los titiriteros.Jueces para la Democracia denuncia que hoy hay más casos en la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo que en el punto más álgido de los ataques terroristas de ETA. El estado de shock y de terror hace que las personas sintamos la necesidad de que nos protejan. Y creo que es lo que están generando. Cuando llegas a Madrid y ves tantas lecheras y policías con su fusil en el metro, piensas que aquí va a pasar algo y que nos tienen que proteger porque estamos en una alerta brutal y nos van a atacar. Y claro, lo que generas que la gente esté dispuesta a perder algo de libertad por el miedo que le han generado previamente. Muchos gobiernos lo están utilizando para acallar a sus ciudadanos. Este tipo de reflexiones son las que queremos trasladar al resto de la ciudadanía.La Plataforma por el Derecho a la Información está denunciando que la Ley Mordaza está atacando excesivamente a los periodistas, sobre todo a los periodistas freelances y de medios pequeños y menos generalistas que son los que acuden a las manifestaciones y acciones en calles. A veces la policía no hace buena praxis y empiezan a amenazar y coartar la acción informativa y estos periodistas no pueden arriesgarse a una multa.La Ley de Seguridad Ciudadana es un ataque al bolsillo en un momento de crisis brutal.En manifestaciones y actos no autorizados están identificando a dos o tres personas y les convierten en promotores de esa acción y eso ya lleva una sanción mucho mayor y es uno de los problemas que vemos ahora respecto a la comunicación de acción. Lo hacen de una forma muy aleatoria. También lo hacen con un afán recaudatorio y para amedrentar a la población.En los últimos años se está utilizando mucho el concepto de falta de respeto a la autoridad para hacer represión de baja intensidad, que son las multas, que aunque mucho menores que el máximo permitido, hace que la gente, sobre todo la gente que no es activista y no tiene una red de apoyo termina pagando porque si lo haces en 15 días se reducen a la mitad. Pero últimamente, en manifestaciones pacíficas y sencillas las identificaciones no terminan en sanción, son más disuasorias, para que la gente se disuelva.