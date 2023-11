Ya se conocen los nuevos nombres que conformorán el gobierno resultante de las últimas elecciones generales. En él, la formación de izquierdas Sumar contará con cinco ministerios, los mismos que tenía Unidas Podemos en la pasada legislatura, manteniendo carteras de importante temática social para permitir llevar a cabo los avances sociales que la sociedad necesita.

Yolanda Díaz responsable en la anterior legislatura de la reforma laboral, la subida del salario mínimo y los ERTE durante la pandemia, repite en el cargo como vicepresidenta y ministra de Trabajo, mientras que el resto de carteras tendrán caras nuevas. De esta forma, el eurodiputado miembro de Cataluña en Comú y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, liderará Cultura; la líder de Más Madrid, Mónica García, anestesista en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, activista de la Marea Blanca y firme defensora de la sanidad pública, llevará el ministerio de Sanidad; el exdiputado de Podemos Pablo Bustinduy aglutinará la cartera de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; mientras que habrá un nuevo departamento de Juventud e Infancia que dirigirá la portavoz de IU, Sira Rego.

IU continúa en el Gobierno

El ministerio de Infancia y Juventud de nueva creación en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez del que se hará cargo la eurodiputada de IU Sira Rego (1973), se desliga del de Derechos Sociales. La también portavoz de IU y militante del PCE es Diplomada en Nutrición humana y dietética por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Sira Rego trabajó durante años como nutricionista en una cooperativa en proyectos relacionados con mujeres y planificación, salud sexual y reproductiva.

En las elecciones municipales de 2007 integraba la candidatura de Izquierda Unida en Rivas-Vacíamadrid, donde resultó elegida como concejala. Durante su mandato, Rego destacó como responsable de políticas de Transición Ecológica y de Urbanismo. Uno de los hitos más recordados de su gestión fue lograr la compra directa de energía. Con el tiempo pasó de ser concejala a primera teniente de alcalde, labor que llevó a cabo entre 2015 y 2019.

Desde entonces, Rego ha ido ganando peso dentro de la formación de IU hasta convertirse en la portavoz de la misma, labor que hasta ahora compaginaba con el cargo de eurodiputada, ocupando la presidencia del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea (The Left in the European Parliament) y siendo considerada como una de las eurodiputadas más reconocidas en Bruselas.

Un comunicado de la Colegiada Federal de Izquierda Unida acerca de su participación en el gobierno de coalición, declaraba que Izquierda Unida «se enorgullece por formar parte del gobierno de coalición y consolidarse como una fuerza de gobierno útil para las familias trabajadoras». «Izquierda Unida —añaden— va a seguir trabajando con responsabilidad y seriedad en todos los frentes para que su experiencia contribuya en la construcción de un país más justo, más democrático y más igualitario».

Igualmente IU a través de un mensaje en la red social X (antes twitter), felicitaba a su compañera Sira Rego manifestando la plena confianza en que desempeñará un trabajo impecable en el nuevo Gobierno junto al resto de compañeras de Sumar, deseándole suerte, acierto y buen trabajo.

Enhorabuena compañera @sirarego, nueva ministra de Juventud e Infancia. Plena confianza en que harás, junto al resto de compañeras de @sumar, un trabajo impecable en el nuevo Gobierno.



¡Suerte, acierto y buen trabajo! ✊



🔗 Comunicado de IU: https://t.co/nKejdm3EwX pic.twitter.com/lCjINJ670k — Izquierda Unida🔻🇵🇸 (@IzquierdaUnida) November 20, 2023