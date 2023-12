¡Por un perro que maté, mataperros me llamaron! Ya no es solo Paco, mi peluquero, o Martínez, mi belicoso «no alumno», los que aprovechan la cola del supermercado o de la panadería, el portal del edificio donde vivo, o lo que es peor, la consulta del médico para darme la turra con sus aportaciones a la mejora de la distribución de la energía eléctrica. Todos son buenos lugares para aprovechar el tiempo propio depredando sobre el de los demás. Porque de salas de esperas de médicos va el “¡Menos lobos…!” de este mes, que fue en una de estas donde me encontré con Rodríguez, un comercial de un almacén de electricidad, dispuesto a que le explicara en cinco minutos lo que, en un importante esfuerzo de síntesis, me lleva en una conferencia donde nadie osa interrumpirme un mínimo de cuatro horas. [1]

—¡Gusto en verle don Manoel! A ver si es capaz de explicarme por qué, si el precio de la energía durante varios días de esta semana ha sido de cero euros el kilovatio, no voy a notar en el recibo esa circunstancia.

—Buenos días Rodríguez. Si la pregunta es si soy capaz la respuesta es que sí. Otra cosa es que tenga tiempo suficiente —Con mi buena educación habitual, guardo para mi coleto la segunda parte de la respuesta.

—¡Hombre don Manuel! Una respuesta breve…

—Breve, breve no sé si podré. Empecemos por un par de aclaraciones. La primera es que la energía se mide en kilovatios hora. La segunda es preguntarte si estás en el mercado libre o en el regulado.

—¿Y eso que es? A mi me vinieron unos de Fenosa y me vendieron una tarifa que pago lo mismo cada mes.

—Hombre y si pagas lo mismo cada mes cuando sube, ¿cómo quieres notar cuando baja?

¡Mira que llevo años intentando explicar a la gente —con poco o ningún resultado— los arcanos del recibo de energía eléctrica, en cuanto foro se me ha puesto a tiro y “que si quieres arroz Catilina”! [2] Nadie me hacía el más repajolero caso. El tema no interesaba. ¡Y ahora ya veis! Porque hay temas que parecen no existir hasta que no salen en los medios y lo cierto es que este parece estar ahora de moda y nunca tanta desinformación se había publicado impunemente sobre este tema de la energía eléctrica.

Las diferencias principales entre el mercado libre y el mercado regulado de electricidad son las siguientes:

Mercado Regulado

La tarifa está regulada por el Ministerio y se llama PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor)

—El precio de la energía cambia cada día y cada hora, en función de la subasta del Mercado Mayorista de electricidad.

—A partir de la reforma de 1/06/21 se aumenta la diferencia de precios entre los periodos de “punta” (alta coincidencia en la demanda) y valle (baja coincidencia), tanto de potencia como de energía.

—La tarifa regulada es comercializada solo por las comercializadoras de mercado regulado, también conocidas como “de referencia”.

—No permite contratar otros servicios (ni falta que hace).

—No tiene permanencia.

—Permite el acceso al Bono social.

—Permite discriminación horaria.

—Limitada a un máximo de 10 kW de potencia.

Mercado Libre

—Muchas tarifas distintas elaboradas con criterios de márquetin: con precio fijo, con precio variable, con cuotas fijas, con descuentos, con horarios especiales, etc.

—Posibilidad de contratar gas y electricidad en una misma compañía.

—En general ofrecen más estabilidad.

—Por el contrario, exige del consumidor una mayor atención a las evoluciones del mercado, y a la letra pequeña de la tarifa que tenga contratada, especialmente en las revisiones de precio, permanencia, etc.

—Ofrecen servicios adicionales como de mantenimiento, seguros…

—Existe una gran cantidad de comercializadoras.

Resumen rápido

Es importante tener en cuenta que, aunque el mercado libre pueda ofrecer momentáneamente tarifas más baratas, el riesgo de acabar pagando mucho más, es evidente: ¿para qué mantener una tarifa regulada si la libre es más barata? Cabe recordar también que el mercado regulado es el único que puede ofrecer los beneficios del bono social.

Para más información sobre las ventajas e inconvenientes del Mercado libre y el Mercado regulado se puede consultar:

https://www.cnmc.es/la-nueva-factura-de-la-luz

https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/informe/mercado-libre-o-regulado

https://energia.gob.es/electricidad/contratacion-suministro/Paginas/contratacion.aspx

[1] Se que habitualmente se otorga a los andaluces y no a los gallegos la condición de exagerados, pero hablo con datos: las conferencias sobre el “recibo de electricidad” que llevo años impartiendo, duran dos horas cada una de las dos sesiones.

[2] Desde mis más tempranos años de lector de los clásicos me apasionó la figura de Lucio Sergio Catilina, tan maltratada en los escritos de sus enemigos. Por ello, y puesto que la expresión original es la transcripción al oído castellano de la expresión morisca «‘tiríd ‘ala rrús, aqtá‘ lína», que nada tiene que ver con Catalina ni con Catilina, ni por supuesto con el arroz, me decido a incluirla por si consigo popularizarla.